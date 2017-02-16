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На спецсчет для пострадавших в авиакатастрофе поступило 88 млн сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410337-ru.html

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На спецсчет для пострадавших от крушения "Боинга-747" поступило более 87 млн сомов - МЧС

16 февраля 2017, 8:24       Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. На специальный счет, открытый для сбора средств пострадавшим и семьям погибших при падении Boeing 747 под Бишкеком, поступило более 88 миллионов сомов, сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.
17 января министерство объявило об открытии единого счета для пострадавших в авиакатастрофе возле аэропорта "Манас".
"По состоянию на 17.00 15 февраля на специальный счет МЧС КР поступило 88 миллионов 671 тысяча сомов", - говорится в сообщении.
16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Происшествие расследуют специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) СНГ.
Как живется в Дача СУ после авиакатастрофы, смотрите в видео Sputnik Кыргызстан>>

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