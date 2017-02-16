Positiff: Два чемпиона Азии по карате-до, два юных академика и новый способ обеззараживания при эхинококкозе

16 февраля 2017, 8:01 Комментарии

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В Ак-Суйском районе состоится открытие школы, которая строилась 6 лет. Сметная стоимость строительства составила 54 млн сомов.

Кыргызстанец Александр Сурков - пятикратный чемпион Азии по карате-до

Спортсмен из Кыргызстана завоевал два золота на 22-м чемпионате Азии по карате-до по версии WFSKO (World Funakoshi Shotokan Karate Organization), который прошел 10-13 февраля в городе Мумбаи (Индия).

Еще одна кыргызстанка Екатерина Руренко завоевала на этом чемпионате золото и серебро.

Ученые из Кыргызстана запатентовали способ обеззараживания при эхинококкозе печени

Переходящий кубок Министерства образования и науки в этом году выиграла команда республиканской детской инженерно-технической академии "Алтын туйун".

В состав команды академии вошли Буренко Алексей, Эсеналиев Тилек, Жумабеков Ильяз, Жооробай уулу Амангельди.

В Кыргызстане стартовал ежегодный республиканский конкурс, где впервые выберут лучший военкомат

Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью местами снег.

Днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами снег, по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область ночью: 0...-5, днем: +5...+10

Таласская область ночью: 0...-5, днем: +4...+9

Баткенская область ночью: -4...+1, днем: +5...+10

Ошская и Жалал-Абадская области ночью: -4...+1, днем: +5...+10

Иссык-Кульская область ночью: -3...-8, днем: +4...+9

Нарынская область ночью: -10...-15, днем: -3...-8

В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1...-3, максимальная температура воздуха днем +7...+9.