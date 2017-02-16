Negatiff: В Чаткале из-за снегопада закрыли 13 школ и 8 детсадов

16 февраля 2017, 8:03 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.

В Чаткале из-за снегопада закрыли 13 школ и 8 детсадов, высота снежного покрова на крышах достигает 2 метров

Около 400 граждан не могут получить паспорта из-за ошибки присвоения ПИН, - ГРС

В Базар-Коргонском районе повесился 5-классник

По предварительным данным, никаких конфликтов с членами семьи и одноклассниками у него не было.

Средняя зарплата врачей в Кыргызстане составляет от 9 тыс. до 11 тыс. сомов