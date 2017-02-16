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Новости Кыргызстана

Медики: Во время снегопада мужчины чаще умирают от сердечного приступаМедики: Во время снегопада мужчины чаще умирают от сердечного приступаPositiff: Два чемпиона Азии по карате-до, два юных академика и новый способ обеззараживания при эхинококкозеPositiff: Два чемпиона Азии по карате-до, два юных академика и новый способ обеззараживания при эхинококкозе

Negatiff: В Чаткале из-за снегопада закрыли 13 школ и 8 детсадов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410335-ru.html

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16 февраля 2017, 8:03       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.
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