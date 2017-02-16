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Госагентство по делам молодежи планирует провести национальное исследование для выявления проблем молодежиГосагентство по делам молодежи планирует провести национальное исследование для выявления проблем молодежи

Аппарат омбудсмена, Наццентр по предупреждению пыток, прокуратура и ГСИН подписали меморандум о сотрудничестве

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410334-ru.html

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16 февраля 2017, 5:26       Комментарии

Подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в целях обеспечения защиты прав и свобод осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По ее данным, данный меморандум подписан 10 февраля между прокуратурой по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, Аппаратом омбудсмена, Национальным центром по предупреждению пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и ГСИН.
Настоящий документ определяет основные формы взаимодействия сторон для осуществления комплекса совместных и согласованных действий в целях обеспечения защиты прав и свобод осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
В рамках меморандума планируется проведение совместных внезапных проверок и исследований практической деятельности в учреждениях ГСИН.
Также будет проведен анализ исполнения законодательства в сфере противодействия пыток, с целью оптимизации ее работы, обеспечения законности в ее деятельности и гуманизации действующего законодательства.

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