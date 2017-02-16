Аппарат омбудсмена, Наццентр по предупреждению пыток, прокуратура и ГСИН подписали меморандум о сотрудничестве

16 февраля 2017, 5:26 Комментарии

Подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в целях обеспечения защиты прав и свобод осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По ее данным, данный меморандум подписан 10 февраля между прокуратурой по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, Аппаратом омбудсмена, Национальным центром по предупреждению пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и ГСИН.

Настоящий документ определяет основные формы взаимодействия сторон для осуществления комплекса совместных и согласованных действий в целях обеспечения защиты прав и свобод осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

В рамках меморандума планируется проведение совместных внезапных проверок и исследований практической деятельности в учреждениях ГСИН.

Также будет проведен анализ исполнения законодательства в сфере противодействия пыток, с целью оптимизации ее работы, обеспечения законности в ее деятельности и гуманизации действующего законодательства.