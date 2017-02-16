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Президент А.Атамбаев прибыл с рабочим визитом в БрюссельПрезидент А.Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Брюссель

Госагентство по делам молодежи планирует провести национальное исследование для выявления проблем молодежи

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410333-ru.html

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16 февраля 2017, 4:42       Комментарии

Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта планирует провести национальное исследование для выявления проблем молодежи. Об этом АКИpress сообщил заместитель директора Госагентства Мирлан Парханов. "Для того, чтобы писать стратегические проекты, надо понять какие проблемы существуют у нашей молодежи. Поэтому нами было инициировано национальное исследование по вопросам молодежи, которое называется "Индекс развития и благополучия молодежи Кыргызской Республики". Мы начнем его реализовать в ближайшее время и планируем, чтобы в конце мая или в начале июня уже были результаты исследования, которые помогут нашим руководителям и общественным объединениям в работе по молодежной политике", - сообщил М.Парханов.
Национальное исследование имеет 7 основных направлений: гражданское участие; экономические возможности; образование, наука и культура; здоровье; информационно-коммуникационные технологии; безопасность и защищенность; семья.
В исследовании примут участие 2 тыс. молодых людей от 14 до 28 лет.
Также М.Парханов отметил, что Госагентство для своевременного реагирования на те или иные проблемы молодежи планирует проводить национальное исследование 1 раз в два года.

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