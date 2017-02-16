Президент А.Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Брюссель

Президент Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Брюссель (Бельгия).
Ожидается, что президент 16 февраля встретится с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности С.Могерини, председателем Европейского совета Д.Туском, председателем Европейской комиссии Ж.К.Юнкероми и королем Бельгии Филиппом.
Также планируется передача КР архивных материалов писателя Чингиза Айтматова.
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