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Президент А.Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Брюссель

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410332-ru.html

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16 февраля 2017, 1:04       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Брюссель (Бельгия).
Ожидается, что президент 16 февраля встретится с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности С.Могерини, председателем Европейского совета Д.Туском, председателем Европейской комиссии Ж.К.Юнкероми и королем Бельгии Филиппом.
Также планируется передача КР архивных материалов писателя Чингиза Айтматова.

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