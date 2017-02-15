15 февраля 2017, 23:22 Комментарии

За 2015-2016 годы из "черного списка" России выведено более 70 тыс. кыргызстанцев. Об этом АКИpress сообщил заместитель председателя Государственной службы миграции Алмаз Асанбаев. По его словам, в списках еще остались около 110 тыс. кыргызстанец, но в 2017 году прогнозируется значительное сокращение.

"2017 год это такой год, когда для большинства наших граждан эти 3-летние запреты истекают. И в течение года, 3-3,5 тыс. граждан ежемесячно будут выходить из "черного списка",- сообщил он.

К концу 2017 году около 44 тыс. кыргызстанцев выйдут из списка.

Основной проблемой, выезжающих в трудовую миграцию, является незнание граждан своих прав и норм законодательства страны, куда они отправляются работать.