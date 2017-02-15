Онколог: больных раком детей становится все больше

15 февраля 2017, 20:26 Комментарии

По словам Камарли, без помощи государства среднестатистическая семья в Кыргызстане не сможет самостоятельно собрать деньги на лечение ребенка, страдающего онкологическим заболеванием. Профессор также обратил внимание на состояние отделения детской онкологии в республике.

"Последние два десятилетия детское отделение не удовлетворяет растущие потребности. Не получается расширить и благоустроить помещения для лечения. Врачи иногда не могут сдержать слез из-за того, что неспособны помочь тяжелобольным детям из-за нехватки возможностей", - говорит доктор.

Он отметил, что динамика заболеваемости детей раком продолжает расти. Делая прогноз, Камарли сказал, что в течение 10 лет следует ожидать хороших результатов в понимании механизмов возникновения и развития рака, а также его лечения.