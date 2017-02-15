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Онколог: больных раком детей становится все больше

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410328-ru.html

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15 февраля 2017, 20:26       Комментарии

По словам Камарли, без помощи государства среднестатистическая семья в Кыргызстане не сможет самостоятельно собрать деньги на лечение ребенка, страдающего онкологическим заболеванием. Профессор также обратил внимание на состояние отделения детской онкологии в республике.
"Последние два десятилетия детское отделение не удовлетворяет растущие потребности. Не получается расширить и благоустроить помещения для лечения. Врачи иногда не могут сдержать слез из-за того, что неспособны помочь тяжелобольным детям из-за нехватки возможностей", - говорит доктор.
Он отметил, что динамика заболеваемости детей раком продолжает расти. Делая прогноз, Камарли сказал, что в течение 10 лет следует ожидать хороших результатов в понимании механизмов возникновения и развития рака, а также его лечения.

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