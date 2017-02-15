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Онколог: больных раком детей становится все большеОнколог: больных раком детей становится все больше

Филипп Киркоров нашел преемника на детском шоу НТВ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410327-ru.html

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15 февраля 2017, 20:53       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. В субботу, 18 февраля, НТВ покажет продолжение отборочных испытаний международного вокального конкурса "Ты супер!". Новый проект телеканала дает шанс юным вокалистам, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе.
Самое главное для конкурсантов в первых турах - справиться с волнением перед выходом на большую сцену. Но это точно не тревожит 16-летнего Дэниела Чижевского из Казани. Молодой человек еще с первых репетиций в подмосковном санатории вел себя как прославленный артист.
На сцену шоу "Ты супер!" он вышел блеснуть не только талантом. Перед членами жюри и зрителями в студии он предстал в переливающемся пиджаке и со стильной укладкой, совсем как король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров.
Когда же к Чижевскому вышел сам Филипп Бедросович, прежде уверенный в себе парень растерялся. Киркоров поспешил поддержать конкурсанта
"Артист должен быть нарциссом! А как иначе? Сам себя не полюбишь - никто не полюбит", - сказал Киркоров мальчику.
Ну а когда воодушевленный вокалист и его кумир исполнили вместе хит из репертуара Киркорова, всем стало очевидно: скоро у народного артиста может появиться достойная замена.
Останется ли в шоу "Ты супер!" новый поп-король, узнаем 18 февраля в 20.00 на НТВ. Партнером конкурса молодых вокалистов стало международное информационное агентство и радио Sputnik.
В музыкальном шоу принимает участие и 12-летний бишкекчанин Урмат Мырсаканов. Его выступление мы сможем увидеть 25 февраля.
Российский певец Филипп Киркоров скоро выступит в Бишкеке со своим шоу "Я", с которым гастролирует по России и ряду стран. В столице КР его концерт состоится 24 февраля во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула.

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