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Район Ошского рынка очищают от стихийной торговли и интим-услуг

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/rajon-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410326-ru.html

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15 февраля 2017, 20:00       Комментарии

Администрация Ленинского района Бишкека совместно с ГУВД столицы, районным управлением внутренних дел и фискальными органами проводит широкомасштабный рейд по выявлению и ликвидации стихийной торговли, а также незаконной деятельности хозяйствующих субъектов вблизи Ошского рынка в квадрате улиц Рыскулова, Бейшеналиева, Московская и Павлова.
Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, рейд проводится в целях обеспечения безопасности граждан, предотвращения правонарушений, пресечения преступности и ликвидации стихийной торговли.
"Ведутся работы по проверке гостиниц, саун, торговых точек, незаконно организованных стоянок междугородних маршрутных такси. По выявленным нарушениям составляются административные протоколы с дальнейшей передачей материалов в суд. Сотрудниками милиции проводятся работы по задержанию лиц, нарушающих общественный порядок (лица оказывающие интим услуги и т.д.)", − говорится в сообщении.
В ходе рейда было демонтировано более 50 незаконно установленных рекламных объектов. Проверено 137 жилых домов, из которых в 27 домах организованы посуточные гостиницы. В отдельных гостиницах было выявлено 10 девушек, оказывающих коммерческие интим услуги.
Сотрудниками УВД Ленинского района были задержаны 21 человек, у которых при себе не было документов и удостоверения личности. В отношении них составлены протоколы согласно статье 387 Кодекса об административной ответственности.
Проведена соответствующая работа по междугородним маршрутным такси, которые организовывали стихийные стоянки. Налоговыми органами осуществляется проверка наличия патента и составляются административные протоколы.
В мэрии отметили, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно.

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