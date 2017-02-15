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Новости Кыргызстана

Район Ошского рынка очищают от стихийной торговли и интим-услугРайон Ошского рынка очищают от стихийной торговли и интим-услуг

600-летний японский театр поставит бесплатные пьесы в Бишкеке

Источник:
http://knews.kg/2017/02/600-le...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410325-ru.html

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15 февраля 2017, 20:02       Комментарии

18 февраля в концерт-холле "Тунгуч" состоится постановка двух пьес от японского театра "Но", который появился более 600 лет назад. Посещение является бесплатным.
Артист древнего традиционного искусства Нобору Кацуми, включенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО, познакомит зрителей с японскими пьесами "Макигину" (Свёртки шелка) и "Цучигумо" (Гигантский земной паук), повествующих об отношении человека к природе и всевышнему, а также людских чувствах и достоинствах.  Выступления пройдут под маской через движения и жесты в сопровождении музыки.

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