600-летний японский театр поставит бесплатные пьесы в Бишкеке

15 февраля 2017, 20:02 Комментарии

18 февраля в концерт-холле "Тунгуч" состоится постановка двух пьес от японского театра "Но", который появился более 600 лет назад. Посещение является бесплатным.

Артист древнего традиционного искусства Нобору Кацуми, включенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО, познакомит зрителей с японскими пьесами "Макигину" (Свёртки шелка) и "Цучигумо" (Гигантский земной паук), повествующих об отношении человека к природе и всевышнему, а также людских чувствах и достоинствах. Выступления пройдут под маской через движения и жесты в сопровождении музыки.