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Харрисон Форд едва не столкнулся с авиалайнером

Источник:
http://knews.kg/2017/02/harris...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410323-ru.html

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15 февраля 2017, 19:13       Комментарии

Звезда Голливуда и авиатор-любитель Харрисон Форд промахнулся мимо выделенной ему взлетно-посадочной полосы и едва избежал столкновения с полным пассажиров лайнером American Airlines, пишет русская служба BBC со ссылкой на американские СМИ.
Инцидент произошел в аэропорту имени Джона Уэйна в Калифорнии неподалеку от Лос-Анджелеса.
Форд посадил самолет на полосу, параллельную предназначавшейся ему. К счастью для 74-летнего актера, лайнер еще не начал движение.
Через несколько минут самолет American Airlines со 110 пассажирами на борту благополучно взлетел.
Представители Форда не комментировали инцидент.
Как отметили авиадиспетчеры, перед посадкой исполнитель роли Индианы Джонса удивленно спросил: "Неужели подо мной должен быть лайнер"?
Авиационное ведомство США сообщило, что в инциденте был замешан одномоторный Aviat Husky, однако не подтвердило, что за штурвалом был именно Харрисон Форд.
У Харрисона Форда есть лицензия пилота, а также немалый опыт в создании небезопасных ситуаций с летательными аппаратами. В 1999 году в Лос-Анджелесе он аварийно посадил вертолет в ходе тренировочного полета. Ни он, ни инструктор не пострадали. Два года назад Форд все же получил увечья, когда разбил винтажный одномоторник Ryan Aeronautical ST3KR 1942 года выпуска на поле для гольфа. Увлекшись пилотированием более 20 лет назад, Форд приобрел несколько небольших самолетов.

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