Кремль ответил на заявление Белого дома о возвращении Крыма

15 февраля 2017, 19:27 Комментарии

Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет русская служба BBC.

Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма Украине.

"Это тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", − цитирует Пескова Интерфакс.

Журналисты на ежедневном брифинге попросили прокомментировать слова Спайсера, а также спросили, поднимал ли Трамп тему Крыма во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

"Нет, не поднимал", − ответил Песков. По его словам, в Кремле надеются донести свою позицию по Крыму до президента Трампа. "Мы также рассчитываем, что все-таки контакты будут налажены, и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров", − сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма в состав Украины.

"Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ждет от правительства России деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма", − сказал Спайсер, комментируя увольнение советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, которое было связано с контактами чиновника с российским послом.