Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Портал namba.kg попал в реестр запрещенных в России сайтовПортал namba.kg попал в реестр запрещенных в России сайтовХаррисон Форд едва не столкнулся с авиалайнеромХаррисон Форд едва не столкнулся с авиалайнером

Кремль ответил на заявление Белого дома о возвращении Крыма

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kreml-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410322-ru.html

Похожие новости

Возле Белого дома митингуют продавцы Ошского рынка

У здания Белого дома проходит митинг продавцов стихийной торговли

Казакпаев: Не надо бояться привлечь Текебаева к ответственности

Ответственным секретарем Нацкомиссии КР по делам ЮНЕСКО назначена Сабира Солтонгельдиева

Сабира Солтонгельдиева назначена ответственным секретарем Нацкомиссии КР по делам ЮНЕСКО

15 февраля 2017, 19:27       Комментарии

Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет русская служба BBC.
Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма Украине.
"Это тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", − цитирует Пескова Интерфакс.
Журналисты на ежедневном брифинге попросили прокомментировать слова Спайсера, а также спросили, поднимал ли Трамп тему Крыма во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.
"Нет, не поднимал", − ответил Песков. По его словам, в Кремле надеются донести свою позицию по Крыму до президента Трампа. "Мы также рассчитываем, что все-таки контакты будут налажены, и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров", − сказал пресс-секретарь Путина.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма в состав Украины.
"Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ждет от правительства России деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма", − сказал Спайсер, комментируя увольнение советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, которое было связано с контактами чиновника с российским послом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум