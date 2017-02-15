Портал namba.kg попал в реестр запрещенных в России сайтов

15 февраля 2017, 19:40 Комментарии

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) внес один из самых популярных сайтов Кыргызстана namba.kg в единый реестр запрещенных сайтов.

На сайте rublacklist.net отмечено, что решение принято 23 января, а сайт заблокирован 14 февраля.

В самой "Намбе" журналистам сообщили, что сайт невозможно заблокировать внешне, а ранее приходило письмо о просьбе убрать определенный контент в связи с нарушением авторских прав.