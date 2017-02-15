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Портал namba.kg попал в реестр запрещенных в России сайтов

Источник:
http://knews.kg/2017/02/portal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410321-ru.html

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15 февраля 2017, 19:40       Комментарии

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) внес один из самых популярных сайтов Кыргызстана namba.kg в единый реестр запрещенных сайтов.
На сайте rublacklist.net отмечено, что решение принято 23 января, а сайт заблокирован 14 февраля.
В самой "Намбе" журналистам сообщили, что сайт невозможно заблокировать внешне, а ранее приходило письмо о просьбе убрать определенный контент в связи с нарушением авторских прав.

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