Британский путешественник о дорогах, водителях и гиде в Кыргызстане

Путешественник из Англии Лори Тобл (Laurie Тoble) посетив летом 2016 года Кыргызстан, написал историю своего приключения в блоге. В удивление его привела не только красота природы, а также особенность вождения кыргызстанских водителей.

Мой гид Эркин – хороший водитель и мы ездили на большом надежном автомобиле. К сожалению, мы не единственные участники дорожного движения в Кыргызстане. Стало очевидным, что все кыргызстанские водители твердо убеждены, что дорога спроектирована и построена исключительно для их целей. Все другие водители являются препятствием для достижения этой цели, поэтому должны быть преодолены и обогнаны. Эта вера, кажется, вытесняет в кыргызах инстинкт выживания.

Эркин – большой лысый человек, у которого верхняя губа напоминает рисунок птицы. У него слегка свисающие интеллигентные глаза, которые скрываются за небольшими квадратными очками. Он очень умный и будучи юристом, также работает гидом. Эркин имеет глубокую ненависть к пыли, что очень неудачно, так как Кыргызстан одна из пыльных стран мира.

Когда мой водитель не понимал, что я говорю, он использовал один трюк – повторял два последних слова, которые я произносил. Разговаривая с ним о фотографии, где он мало что понимает, он смотрел в другую сторону и говорил: "Да, поляризационный фильтр".

У Эркина есть коллекция дисков с музыкой, чтобы ставить их в зависимости от национальности его клиентов. Мы проехали неровный, коричневый, лунный пейзаж в виде пышной травы зеленых долин. Дорога из гудронированнового покрытия идеально подходит для пастухов и наездников, которые сопровождают свои стада, полагаю, на рынок. Дорога блокируется с увеличением их частоты; мы вынуждены изворачиваться через овец, коров и лошадей. В конце концов, дорога расширяется, скорость увеличивается, и возможности смерти действительно начинаются.

Тишина… Эркин резко сворачивает, и автомобиль останавливается на травянистой обочине. Стоит молчание, которое появляется сразу после сокрушительного звука. Я смотрю вокруг и отчаянно пытаюсь понять, что произошло. Вокруг ничего не было, чтобы врезаться, и машина вроде была без технических неисправностей. Я почувствовал, что моя шея чем-то покрыта и оказалось, что это струйка крови.

Стоя на обочине, мы с Эркином пытались понять что произошло. Окно заднего пассажирского сиденья было разбито камнем размером как лимон. Позже мы выяснили, что местное население после употребления водки, склонно развлекать себя, запуская камни с катапульты.

Эркин почистил машину от осколков стекла и мы продолжили наше путешествие. Он смотрит в темноту впереди нас, ругаясь себе под нос на русском языке. Я сижу на пассажирском сиденье, еще более нервно, чем раньше.

