День 15 Февраля: На Скрябина 45 кто-то неплохо зарабатывал. Вопрос - кто?

15 февраля 2017, 18:30 Комментарии

Сегодня президент Алмазбек Атамбаев принял председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову. Последняя информировала главу государства, что выборы нового президента должны пройти 19 ноября текущего года. Но это должно случиться в том случае, если не будет досрочных выборов.

Основные кандидаты в президенты уже заявили, что примут участие в выборах и активно готовятся ко всем возможным вариантам развития событий.

Тем временем вокруг здания ЦИК на Раззакова, 59 развернулась интрига. Точнее, интрига развернулась вокруг 25 млн сомов, которые государственный "Айыл банк" должен будет выложить за аренду помещения, если его выпнут из нынешнего офиса на Пушкина, 50. Здание находится на балансе Департамента государственных зданий управделами президента и правительства, и банк сейчас за аренду ничего не платит.

По некоторым данным, ЦИК вместе с "чувствительным" оборудованием должен будет переселиться на Пушкина, 50. Нынешнее здание ЦИК тоже кому-то понадобилось. Как сказал Тазабек глава Фонда госимущества Болсунбек Казаков, фонд ищет здание, чтобы разместить Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса, которое сейчас располагается в здании вместе с Национальным энергохолдингом.

Теперь госбанк ждет своей участи и может остаться на улице с "чувствительным" оборудованием в разгар весенне-полевых работ. Однако, куда потечет поток из 25 млн сомов, можно будет установить после того, как банк найдет новых арендодателей. При этом надо помнить, что глава Бишкекской территориальной избирательной комиссии и председатель совета директоров "Айыл банк" - это одно физическое лицо Кайрат Маматов.

Закаленный в пиар-войнах отстраненных на месяц глава ГРС Сарпашев развернул контрнаступление на условных противников в лице судебной системы и прокуратуры. Для этого он нанял целую команду и начал расследование с конца, точнее с участка на Скрябина, 45.

Основной вопрос - кто развернул бизнес на арестованном с 2010 года участке в центре города и получал оттуда доходы? По мнению команды Сарпашева, пока шел бизнес и никто на участок не претендовал, все было тихо. Примерно в августе прошлого года юридический хозяин участка ОсОО "Глобал Эдвертайзинг" решило продать участок, так как на руках имело вступившее в силу решение межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года, в котором суд удовлетворил расторжение договора купли-продажи "Глобал Эдвертайзинг" к "ЭлитДомСтрой". В этот самый момент Бишкекская прокуратура "проснулась" и подала кассационное представление в гражданском деле на определение суда двухлетней давности.

Затем, по словам юриста "Глобал Эдвертайзинг" Асель Жумашевой, она участвовала во всех судебных делах в Бишкекском городском суде. И только 28 декабря 2016 года она узнает, что существует определение городского суда от 2 ноября 2016 года о приостановлении решения межрайонного суда от 25 июня 2014 года. "2 ноября я была в городском суде и ходатайствовала о переносе судебного заседания по кассационному представлению прокуратуры. Об определении мне ничего не сказали. После этого были еще несколько заседаний", - сказала она.

Каким образом за несколько заседаний юрист не узнала об определении суда от 2 ноября? Тут команда завуалированно дала понять, что определение суда может быть подделано.

"В определении суда нет подписи председательствующего судьи А.Алыбаева и судьи А.Рыбалкиной. Стоит только подпись судьи Д.Мулюкбаевой. Это очень подозрительно", - пояснил юрист Кайрат Осмоналиев, по совместительству председатель экспертного совета Координационного совещания правоохранительных и иных государственных органов по противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре.

Теперь межведомственной комиссии во главе с вице-премьер-министром Женишем Разаковым придется ответить на эти вопросы. Тот факт, что Сарпашеву удалось перевести дело на рассмотрение межведомственной комиссии, похоже, стал неожиданностью для его оппонентов.

Дело может иметь далеко идущие политические последствия - в случае разоблачения некой группы прокуроры-судьи, генеральному прокурору Индире Джолдубаевой придется подумать об отставке. Но разве не этого добивалась депутатская комиссия, когда начинала расследование?