Сабиров Шухрат Маматалиевич. Биография

15 февраля 2017, 18:21 Комментарии

Директор Государственного агентства антимонопольного регулирования КР.

Дата рождения

<ul> <li>10 июля 1970 год</li> </ul> Образование

<ul> <li>Высшее, экономист – Кыргызский государственный унивеститет, город Бишкек, 1993 год.</li> </ul> Опыт работы:

<ul> <li>1993-1996 гг. – Общество с ограниченной ответственностью "Батыр", город Ош, экономист-бухгалтер</li> <li>1996-1998 гг. – Ошское областное управление социальной защиты, начальник отдела льгот</li> <li>1998-2007 гг. – Ошская областная государственная администрация, начальник отдела промышленности, строительства и коммуникаций</li> <li>2009-2010 гг. – мэрия города Оша, вице-мэр</li> <li>2010-2012 гг. – аппарат президента Кыргызской Республики, заместитель руководителя аппарата</li> <li>2012-2014 гг. – Государственное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству при правительстве Кыргызской Республики, заместитель директора</li> <li>2016 – Вице-мер г.Ош</li> <li>02/2017 — по настоящее время – Директор Государственного агентства антимонопольного регулирования КР.</li> </ul> Дополнительная информация

<ul> <li>государственный советник государственной службы Кыргызской Республики 3 класса</li> <li>Сертификат JICA: "Развитие регионов и местной промышленности", Япония, 2003 год</li> </ul> Семейное положение:

<ul> <li>женат,</li> <li>Отец 4 детей</li> </ul>