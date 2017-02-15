Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Алмазбек Касенов назначен директором Дирекции по олимпийским видам спортаАлмазбек Касенов назначен директором Дирекции по олимпийским видам спортаНа спецсчет для пострадавших от крушения "Боинга-747" поступило более 88 млн сомов – МЧСНа спецсчет для пострадавших от крушения "Боинга-747" поступило более 88 млн сомов – МЧС

Сабиров Шухрат Маматалиевич. Биография

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sabiro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410317-ru.html

Похожие новости

Шухрат Сабиров назначен директором Госагентства антимонопольного регулирования

Шухрат Сабиров стал директором Антимонопольного агентства

Ответственным секретарем Нацкомиссии КР по делам ЮНЕСКО назначена Сабира Солтонгельдиева

Сабира Солтонгельдиева назначена ответственным секретарем Нацкомиссии КР по делам ЮНЕСКО

Маматбеков Айбек Бекбоевич. Биография

15 февраля 2017, 18:21       Комментарии

Директор Государственного агентства антимонопольного регулирования КР.
Дата рождения
<ul> <li>10 июля 1970 год</li> </ul> Образование
<ul> <li>Высшее, экономист – Кыргызский государственный унивеститет, город Бишкек, 1993 год.</li> </ul> Опыт работы:
<ul> <li>1993-1996 гг. – Общество с ограниченной ответственностью "Батыр", город Ош, экономист-бухгалтер</li> <li>1996-1998 гг. – Ошское областное управление социальной защиты, начальник отдела льгот</li> <li>1998-2007 гг. – Ошская областная государственная администрация, начальник отдела промышленности, строительства и коммуникаций</li> <li>2009-2010 гг. – мэрия города Оша, вице-мэр</li> <li>2010-2012 гг. – аппарат президента Кыргызской Республики, заместитель руководителя аппарата</li> <li>2012-2014 гг. – Государственное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству при правительстве Кыргызской Республики, заместитель директора</li> <li>2016 – Вице-мер г.Ош</li> <li>02/2017 — по настоящее время – Директор Государственного агентства антимонопольного регулирования КР.</li> </ul> Дополнительная информация
<ul> <li>государственный советник государственной службы Кыргызской Республики 3 класса</li> <li>Сертификат JICA: "Развитие регионов и местной промышленности", Япония, 2003 год</li> </ul> Семейное положение:
<ul> <li>женат,</li> <li>Отец 4 детей</li> </ul>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум