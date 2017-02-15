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Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило 88 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/krushe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410316-ru.html

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15 февраля 2017, 18:27       Комментарии

На специальный счет МЧС поступило 88 млн 671 тыс. 519 сомов, сообщает пресс-служба ведомства.
Физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
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Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.

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