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На спецсчет для пострадавших от крушения "Боинга-747" поступило более 88 млн сомов – МЧС

Источник:
http://kabar.kg/news/na-spetcs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410315-ru.html

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15 февраля 2017, 18:19       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. По состоянию на 17:00 15 февраля 2017 года, на специальный счет МЧС КР поступило 88 млн 671 тыс 519 сомов для пострадавших и семьям погибших в результате авиакатастрофы "Боинга-747" вблизи Бишкека.
Как сообщили в пресс-службе МЧС КР, спецсчет открыт.
Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
г.Ош, ул.,Моминова 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по г.Ош
Напомним, что 16 января вблизи Бишкека произошла авиакатастрофа. Boeing 747-412 летевший маршрутом Гонконг-Бишкек-Стамбул не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал в ближайшее село Дача-СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.

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