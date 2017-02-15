15 февраля 2017, 18:24 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Приказом Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорт Алмазбек Касенов назначен директором Дирекции по олимпийским видам спорта, сообщает пресс-служба Госагентства.

По ее информации, сегодня коллективу Дирекции по олимпийским видам спорта представили нового директора. Другим приказом Госагентсва Назирдин Акылбеков освобожден от занимаемой должности директора Дирекции по олимпийским видам спорта, на основании поданного заявления об увольнении по собственному желанию.

Касенов Алмазбек Апышевич 1961 года рождения, Образование - высшее, в 1984 году окончил Кыргызский Государственный институт физической культуры и спорта (КГИФК) по специальности тренер-преподаватель.

После окончания Кыргызского государственного института физической культуры в 1983 году начал трудовую деятельность с должности тренера - преподавателя в Республиканской высшей школе спортивного мастерства.

В 1984 – 1986 годах служил в рядах Советской Армии.

В 1987 году был назначен на должность тренера – преподавателя по греко – римской борьбе в Республиканскую школу-интернат спортивного профиля имени Н. Крупской, в которой проработал до 1992 года.

С 1992 года работал старшим тренером по греко-римской борьбе в СДЮШОР № 5, затем старшим тренером по борьбе в СДЮШОР № 1.

С 1996 по 1998 годы работал в должности старшего тренера Национальной сборной Кыргызской Республики по греко-римской борьбе в Центре Олимпийской подготовки.

С 1998 по 2000 годы работал в должности директора СДЮШОР № 2 г. Бишкек

С 2000 по 2002 годы работал начальником управления физической культуры и спорта Государственного комитета Кыргызской Республики по туризму, спорту и молодежной политике.

С 2002 по 2005 годы работал директором СДЮШОР Свердловского района Бишкекского городского комитета по физической культуре, спорту и туризму.

В мае 2005 года в соответствии с распоряжением мэрии г.Бишкек Касенов А.А. был назначен председателем Бишкекского городского комитета по физической культуре, спорту и туризму.

Работая в должности председателя Бишкекского горспорткомитета он уделял огромное внимание и принимал активное участие в развитии физической культуры и спорта в столице, в проведении массовых спортивно-оздоровительных и туристических мероприятий, способствовал развитию и укреплению инфраструктуры спорта и физической культуры в г. Бишкек. Под его постоянным контролем проводилась большая работа по пропаганде здорового образа жизни среди населения.

За время спортивной и трудовой деятельности Касенов А.А. зарекомендовал себя профессиональным и грамотным руководителем.

С ноября 2006 года по декабрь 2009 года работал заместителем директора Государственного агентства физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики. В период его работы в качестве заместителя директора Госагентства, который курировал подготовку олимпийской сборной КР, были завоеваны две Олимпийские медали по греко-римской борьбе (Олимпийский игры - 2008г, Пекин)

С апреля 2010 года по март 2011 года Алмазбек Касенов занимал должность директора Государственного агентства физической культуры и спорта при Правительстве КР. В 2010 году завоевана золотая медаль Азиатских игр по греко-римской борьбе (Данияр Кобонов). Также под его руководством в 2010 году был создан Центр олимпийской подготовки КР.

В 2012 году по его инициативе был создан Республиканский Центр по развитию национальных видов спорта при Государственном агентстве физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, который позже был переименован в Дирекцию по национальным видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики где и руководит по настоящее время. Под его руководством успешно были проведены спортивная часть первых Всемирных игр кочевников (2014год) и вторых Всемирных игр кочевников (2016год).

За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта А.Касенов Указом Президента Кыргызской Республики 2010 году награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики, в 2016 году присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики".