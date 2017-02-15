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В Кыргызстан пытались провезти компоненты для оружия массового поражения

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410313-ru.html

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15 февраля 2017, 18:10       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. В России осужден житель Екатеринбурга, пытавшийся перевезти в Кыргызстан 6,9 тонны материалов, использующихся для создания оружия массового поражения, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан пресс-секретарь Уральского управления таможни Екатерина Демянчук.
Таможня зафиксировала два факта - перемещение через границу металлических прутков из сплава АК-6 объемом 6,9 тонны и ядовитого вещества (триэтаноламин марки "Б") в количестве 400 килограммов. Во втором случае, по данным управления, груз планировалось доставить в Казахстан.
"Вещества могут быть использованы для создания оружия массового поражения. Поэтому оба товара подпадают под действие федерального закона России об экспортном контроле", - сообщила Демянчук.
По ее словам, для провоза товара через границу необходима лицензия по техническому и экспортному контролю.
АК-6 для Кыргызстана По данным таможни, прутки планировалось доставить на один из оборонных заводов Кыргызстана. За перевозку взялось российское предприятие. Оно организовывало поставку в Казахстан специально зарегистрированному предприятию. После этого прутки планировалось переправить в Кыргызстан. Такая схема перевозки, считают на таможне, нужна была для того, чтобы избежать фактического таможенного контроля.
"Принимающее предприятие специализировалось на ремонте и производстве военной техники. Это некий оборонный завод. При этом руководитель организации, находящейся в Екатеринбурге, знал, что при экспорте товара нужна лицензия. Он умышленно представил в таможенные органы документ, по которому прутки шли как обычный металлопрокат", - рассказала пресс-секретарь управления.
Против гражданина России было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным по статье 225 Уголовного кодекса РФ "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Россиянин приговорен к трем годам лишения свободы и выплате штрафа 50 тысяч рублей.
В открытых источниках в Интернете говорится, что алюминиевый сплав АК6 применяют для изготовления сложных штамповок, например, крыльчатки вентилятора для компрессоров реактивных двигателей, корпусных агрегатных деталей и крепежных деталей.
Ядовитые вещества для Казахстана По второму факту - попытке перевоза 400 килограммов триэтаноламина марки "Б" - только заведено уголовное дело, сообщила Демянчук. В суд материалы еще не переданы. Данное вещество также входит в список товаров, обязательных к лицензированию.
"Отличие в том, что конечная точка назначения этого яда была в Казахстане. Его везли среди других товаров - побелки, краски и других веществ", - сказала Демянчук.
Особо опасное вещество в документах не было указано, пояснила пресс-секретарь.
Согласно открытым источникам из Интернета, помимо изготовления оружия массового поражения, триэтаноламин марки "Б" используют в качестве вспомогательного материала в производстве цемента, фармацевтической промышленности, при производстве парфюмерии и косметики.

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