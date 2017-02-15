Возле Белого дома митингуют продавцы Ошского рынка

15 февраля 2017, 17:48 Комментарии

Продавцы стихийного рынка вышли на митинг возле Белого дома, чтобы вернуть торговые места.

По словам участников акции, недавно Верховный суд вынес решение убрать стихийный рынок, так как он является незаконным, а данная территория полностью перешла в пользование завода "Арпа".

"Мы торгуем уже очень много лет, это наш единственный доход. Каждый день мы платили охраннику за место, но сейчас рынок закрыли и мы остались без денег. Некоторые из нас лица с ограниченными возможностями и торговля была единственным доходом", − заявили участники акции протеста.

За помощью торговцы обратились к лидеру фракции "Республика — Ата-Журт" Омурбеку Бабанову, они просят, чтобы он разобрался с данным вопросом.

1 of 6