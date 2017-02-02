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Задержаны еще две лжесотрудницы Соцфонда, обкрадывавшие стариков

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410310-ru.html

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Пограничники задержали нарушителя госграницы с поддельными документами

15 февраля 2017, 18:08       Комментарии

Группа женщин, представившись работниками Соцфонда, под предлогом оказания помощи людям пенсионного возраста, проникали в дом, где похищали накопленные денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрывались в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
Сотрудниками управления уголовного розыска задержаны две женщины.
"Ими оказались Наталья Марковская, 1981 года рождения, уроженка Чуйской области и Кристина Марковская, 2000 года рождения, также уроженка Чуйской области. Следственным отделом УВД Первомайского района возбужденно уголовное дело. Женщины водворены в СИЗО №1. На данный момент проводятся следственные мероприятия по установлению их причастности к аналогичным преступлениям в Бишкеке и Чуйской области. В связи с этим просим всех, кто пострадал от преступных деяний вышеуказанных лиц, просим сообщить по следующим номерам телефона: 0778 75 00 05, 0553 102 631, 0705 774 377", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее была задержана девушка по имени Света, которая также обкрадывала пенсионеров.

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