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Шухрат Сабиров назначен директором Госагентства антимонопольного регулированияШухрат Сабиров назначен директором Госагентства антимонопольного регулированияШухрат Сабиров стал директором Антимонопольного агентстваШухрат Сабиров стал директором Антимонопольного агентства

Премьер назначил нового директора антимонопольного агентства

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355463_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410308-ru.html

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Ответственным секретарем Нацкомиссии КР по делам ЮНЕСКО назначена Сабира Солтонгельдиева

15 февраля 2017, 17:53       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Сабиров Шухрат Маматалиевич назначен директором Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве.
До этого Шухрат Сабиров занимал должность вице-мэра города Ош и курировал вопросы градостроительства и муниципальной собственности. Ранее он был замруководителя аппарата президента при правлении Розы Отунбаевой, а затем замдиректора Госагентства по строительству при правительстве КР.

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