Премьер назначил нового директора антимонопольного агентства

15 февраля 2017, 17:53 Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Сабиров Шухрат Маматалиевич назначен директором Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве.

До этого Шухрат Сабиров занимал должность вице-мэра города Ош и курировал вопросы градостроительства и муниципальной собственности. Ранее он был замруководителя аппарата президента при правлении Розы Отунбаевой, а затем замдиректора Госагентства по строительству при правительстве КР.