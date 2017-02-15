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Токсонбай Асанов возглавил Дирекцию по национальным видам спорта

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355460_to...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410307-ru.html

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15 февраля 2017, 18:02       Комментарии

Токсонбай Асанов возглавил Дирекцию по национальным видам спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.
Как уточняется, он назначен на эту должность согласно приказу госагентства и сегодня, 15 февраля, Асанова представили коллективу дирекции.
Напомним, ранее эту должность занимал Алмазбек Касенов, при котором были проведены первые и вторые Всемирные игры кочевников на Иссык-Куле. В свою очередь Касенов назначен главой Дирекции по олимпийским видам спорта.
Опыт работы Асанова
<li>1990 – 1999 – Кыргызский государственный педагогический университет им. И. Арабаева. Преподаватель, старший преподаватель кафедры физического воспитания.</li><li>1999 – 2001 – КНУ им Ж. Баласагына, и.о. доцента кафедры физического воспитания и спорта.</li><li>2001 – 2007 - КНУ им Ж. Баласагына, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта.</li><li>2007 – 2009 – Государственное агентство физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской Республики. Главный тренер по женской борьбе.</li><li>2009 – 2010 - КНУ им Ж. Баласагына, директор Центра физической культуры, здоровья и спорта.</li><li>2010 – 2011 – Директор СДЮШОР по национальным и прикладным видам спорта (Министерство образования и науки Кыргызской Республики).</li><li>2011 – по настоящее время: Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики, член диссертационного совета.</li>
Звания: Заслуженный тренер КР, мастер спорта СССР по вольной борьбе, отличник образования КР, отличник физической культуры и спорта КР, судья национальной категории по вольной борьбе.

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