С тебя $7 тыс за визу в Корею — задержаны подозреваемые в мошенничестве

15 февраля 2017, 17:42 Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Двое неизвестных в Бишкеке обманули мужчину на 7 тысяч долларов, пообещав открыть ему визу в Южную Корею, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

44-летний бишкекчанин обратился в милицию 13 февраля. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, которые представились как Сайкал и Жоомарт. Они вошли в доверие мужчины, позиционируя себя как сотрудников частной фирмы, и пообещали открыть для него визу в Корею за 7 тысяч долларов. Получив деньги, эти люди исчезли.

Милиция задержала подозреваемых, ими оказались жители столицы - парень 26 лет и 52-летняя женщина.

По данному факту завели дело по статье "Мошенничество". В ходе следствия было установлено, что задержанные подозреваются в аналогичном преступлении.

Они водворены в СИЗО №1 столицы. Идет расследование.