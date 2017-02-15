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С тебя $7 тыс за визу в Корею — задержаны подозреваемые в мошенничестве

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410305-ru.html

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15 февраля 2017, 17:42       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Двое неизвестных в Бишкеке обманули мужчину на 7 тысяч долларов, пообещав открыть ему визу в Южную Корею, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
44-летний бишкекчанин обратился в милицию 13 февраля. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, которые представились как Сайкал и Жоомарт. Они вошли в доверие мужчины, позиционируя себя как сотрудников частной фирмы, и пообещали открыть для него визу в Корею за 7 тысяч долларов. Получив деньги, эти люди исчезли.
Милиция задержала подозреваемых, ими оказались жители столицы - парень 26 лет и 52-летняя женщина.
По данному факту завели дело по статье "Мошенничество". В ходе следствия было установлено, что задержанные подозреваются в аналогичном преступлении.
Они водворены в СИЗО №1 столицы. Идет расследование.

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