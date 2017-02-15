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В Бишкеке сносят незаконно построенную двухэтажку

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410304-ru.html

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15 февраля 2017, 17:57       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. В Бишкеке производится снос двухэтажного здания, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
В начале января постановлением муниципалитета был образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека. Первым снесли незаконно строящееся пятиэтажное здание по улице Токтогула на пересечении с проспектом Манаса.
"На данный момент сотрудники управления землепользования и строительства мэрии Бишкек производят снос двухэтажного здания на пересечении улиц Тоголока Молдо - Киевской, с юго-западной стороны дома №114 по Киевской", - говорится в сообщении.
Месяцем ранее городская служба выдала предписание на снос этого здания владелице, однако с ее стороны не были приняты никакие меры.
Кроме того, продолжается демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Всего убрано более 260 рекламных объектов.
На прошлой неделе было снесено кафе "Домино" по улице Панфилова - Абдымомунова, возле Кыргызского национального академического театра драмы имени Т. Абдымомунова.

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