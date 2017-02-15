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На рынке "Дордой" 6 тыс. контейнеров закрывались из-за праздников

Источник:
http://knews.kg/2017/02/na-ryn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410303-ru.html

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Объем розничной торговли на рынке "Дордой" снизился на 30%

15 февраля 2017, 17:13       Комментарии

Информация о том, что на рынке "Дордой" из-за снижения торговли закрылись более 30% контейнеров, не соответствует действительности. Об этом на международном форуме "Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС" сказала председатель профсоюзного комитета торгово-рыночного комплекса "Дордой" Дамира Долоталиева.
Закрытие части контейнеров связано с тем, что многие предприниматели в канун новогодних праздников берут отпуск на 2-3 недели, соответственно, часть контейнеров на это время не работает, подчеркнула она.
"О том, что рынок "Дордой" находится в кризисе, речи не идет. Вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз позволило рынку "Дордой" начать новый этап в своем развитии. Многие из наших предпринимателей уже смогли адаптироваться к новым условиям работы в условиях ЕАЭС", – резюмировала глава профсоюза ТРК "Дордой" Дамира Долоталиева.
Ранее СМИ со ссылкой на аппарат правительства Кыргызстана опубликовали информацию о якобы закрытии в связи с кризисом на рынке "Дордой" около 6 тыс. контейнеров.

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