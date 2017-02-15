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В правительстве КР обсудили вопросы регистрации автотранспортных средствВ правительстве КР обсудили вопросы регистрации автотранспортных средствУ здания Белого дома проходит митинг продавцов стихийной торговлиУ здания Белого дома проходит митинг продавцов стихийной торговли

Ажиотажа при регистрации авто из третьих стран нет, утверждают в ГРС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/azhiot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410302-ru.html

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15 февраля 2017, 17:24       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 15 февраля, провел рабочее совещание по вопросу регистрации автотранспортных средств из третьих стран (не из стран ЕАЭС) в соответствии с постановлением "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики" от 27 декабря 2016 года, сообщает пресс-служба кабмина.
Премьер напомнил, что переходный период, установленный для технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" завершился 12 февраля 2017 года.
"Заместитель председателя ГРС Кумушбек Шамканов подчеркнул, что на сегодняшний день не наблюдается ажиотажа. Количество зарегистрированных транспортных средств за эти дни составило 9 штук. Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС производит первичную регистрацию автомобилей и согласно положению, выдает временный технический талон и государственные номерные знаки. Эта процедура будет действовать до момента запуска соответствующей лаборатории. По данным Минэкономики, лаборатория будет запущена в течение одного месяца", – говорится в сообщении.
Глава правительства поручил провести инвентаризацию всех вступающих в силу документов и технических регламентов в рамках ЕАЭС, для своевременного оповещения населения. Министерству экономики поручено ускорить работы по запуску лаборатории, которая будет заниматься выдачей соответствующих свидетельств на автотранспортные средства.
Напомним, 12 февраля вступил в силу пункт постановления правительства КР, который запрещает регистрацию автомобилей, ввезенных не из стран ЕАЭС, если на них нет свидетельства о безопасности конструкции, выданного из аккредитованной ЕАЭС лаборатории.

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