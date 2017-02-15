В центре Бишкека сносят двухэтажное здание

15 февраля 2017, 17:31 Комментарии

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии Бишкека (ДИЖС) сносят двухэтажное здание на пересечении улиц Тоголока Молдо – Киевская, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Месяцем ранее городской службой дано предписание на снос этого здания владельцу капитального строения А.Кантовой, однако с ее стороны никаких мер не предпринято.

"Также продолжается демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций по улице Ахунбаева-проспект Мира до проспекта Чуй, а также на участке по улице Жибек Жолу до улицы Фучика. Всего убрано более 260 рекламных объектов. В ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд построенные или строящиеся объекты, установленные и построенные без учета технологических требований и без разрешительных документов", – говорится в сообщении.

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