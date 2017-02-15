В Кыргызстане в 2016 году выдали более 583 тыс. паспортов

15 февраля 2017, 17:40 Комментарии

В Кыргызстане в 2016 году гражданам республики выдали 582 тыс. 971 паспорт. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба КР.

Из них 384 тыс. 112 – ID и 198 тыс. 859 – загранпаспортов.

Наибольшее число внутренних паспортов выдано в Джалал-Абадской области.

Кроме того, межрегиональными отделениями ГРС было выдано 17 тыс. 737 ID–карт. По сравнению с 2015 годом выдали на 43 тыс. 516 внутренних паспортов больше.

Практически во всех областях наблюдается рост, за исключением Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей.

В 2016 году загранпаспортов было выдано на 43 тыс. 903 паспорта больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Наибольшее количество загранпаспортов было выдано в Ошской области – 36 тыс. 792 паспорта. По сравнению с 2015 годом на 6 тыс. 799 документов больше.

Кроме того, 15 тыс. 245 загранпаспортов в 2016 году выдали межрегиональные отделения ГРС и 5 тыс. 980 экземпляров Департамент консульской службы при МИД Кыргызстана.

За 2016 год 25 тыс. 443 гражданина поменяли свои паспорта образца 1974 и 1994 годов на текущие паспорта граждан Кыргызской Республики. Наибольшее количество замены паспортов пришлось на 2015 год. В общем, за 2015 и 2016 годы поменяли документы 115 тыс. 44 гражданина.