Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В центре Бишкека сносят двухэтажное зданиеВ центре Бишкека сносят двухэтажное здание

В Кыргызстане в 2016 году выдали более 583 тыс. паспортов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410300-ru.html

Похожие новости

Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Бельгию

НАН КР: Найдены 4 новых для Кыргызстана видов растений

Разводов в Кыргызстане стало больше, чем свадеб

На юге Кыргызстана милиция изъяла у граждан оружие и боеприпасы

Футзал: сегодня стартовал розыгрыш Кубка Кыргызстана

15 февраля 2017, 17:40       Комментарии

В Кыргызстане в 2016 году гражданам республики выдали 582 тыс. 971 паспорт. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба КР.
Из них 384 тыс. 112 – ID и 198 тыс. 859 – загранпаспортов.
Наибольшее число внутренних паспортов выдано в Джалал-Абадской области.
Кроме того, межрегиональными отделениями ГРС было выдано 17 тыс. 737 ID–карт. По сравнению с 2015 годом выдали на 43 тыс. 516 внутренних паспортов больше.
Практически во всех областях наблюдается рост, за исключением Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей.
В 2016 году загранпаспортов было выдано на 43 тыс. 903 паспорта больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Наибольшее количество загранпаспортов было выдано в Ошской области – 36 тыс. 792 паспорта. По сравнению с 2015 годом на 6 тыс. 799 документов больше.
Кроме того, 15 тыс. 245 загранпаспортов в 2016 году выдали межрегиональные отделения ГРС и 5 тыс. 980 экземпляров Департамент консульской службы при МИД Кыргызстана.
За 2016 год 25 тыс. 443 гражданина поменяли свои паспорта образца 1974 и 1994 годов на текущие паспорта граждан Кыргызской Республики. Наибольшее количество замены паспортов пришлось на 2015 год. В общем, за 2015 и 2016 годы поменяли документы 115 тыс. 44 гражданина.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум