15 февраля 2017, 17:09 Комментарии

Алмазбека Касенова назначили главой Дирекции по олимпийским видам спорта. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Сегодня, 15 февраля, Касенова представили коллективу дирекции. Приказ о назначении подписала статс-секретарь Госагентства Нуржан Бардинова.

Помимо этого, другим приказом госагентства Назирдина Акылбекова освободили от занимаемой должности главы данной дирекции на основании поданного заявления об увольнении по собственному желанию.

Отметим, Дирекция по олимпийским видам спорта отвечает за подготовку спортсменов на Олимпийские и Азиатские игры, чемпионаты мира и Азии, а также за результаты их выступлений.

Напомним, до этого дня Касенов был главой Дирекции по национальным видам спорта.