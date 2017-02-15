Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ажиотажа при регистрации авто из третьих стран нет, утверждают в ГРСАжиотажа при регистрации авто из третьих стран нет, утверждают в ГРСClub INFOX провел 30-ю бизнес-встречу в категории: "общая"Club INFOX провел 30-ю бизнес-встречу в категории: "общая"

У здания Белого дома проходит митинг продавцов стихийной торговли

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355459_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410298-ru.html

Похожие новости

В центре Бишкека сносят двухэтажное здание

Профком ТРК "Дордой" опроверг сообщение о закрытии 6 тыс контейнеров из-за снижения торговли

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (фото)

Лидер кыргызской оппозиции О.Текебаев встретился на Кипре с К.Бакиевым, - турецкое издание Haberler

В Бишкеке прошел митинг-реквием в честь вывода войск из Афганистана

15 февраля 2017, 17:19       Комментарии

Сегодня, 15 февраля, возле здания парламента проходит митинг продавцов стихийной торговли.
Как сообщили участники акции, их торговые места располагались возле завода "Арпа". Однако Верховный суд КР вынес решение очистить прилегающую территорию.
13 февраля администрация завода демонтировала торговые площадки. Митингующие заявили, что их лишили единственного заработка и просят власти вернуть им места.
По этому случаю участники протеста обратились к лидеру фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбеку Бабанову разобраться в этом вопросе.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум