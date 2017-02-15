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В СМИ была представлена искаженная интерпретация официального письма - ГП КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-publika...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410296-ru.html

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Коллективу Департамента лекарственного обеспечения и медтехники представлен новый директор

15 февраля 2017, 17:11       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. На сайте Общественного фонда Правовая клиника "Адилет" 14 февраля 2017 года была опубликована статья под заголовком "Генеральная прокуратура КР признает корректным и правомерным размещение негативных материалов в отношении Президента КР". Со ссылкой на это сообщение на сайте "Zanoza.kg" размещен аналогичный по содержанию материал "Генпрокуратура разрешила критиковать Президента Атамбаева в соцсетях".
На своем сайте Генеральная прокуратура КР отметила, что в обоих случаях муссируются заголовки, искаженно интерпретирующие содержание официального ответа надзорного органа.
Так, в январе 2017 года в Генеральную прокуратуру КР поступили два письма от ОФ ПК "Адилет", на которые Генеральной прокуратурой был дан соответствующий ответ. В нем указано, что на основании обращения гражданки Н.Кожомбердиевой, направленного депутатом И.Карамушкиной, со стороны ГКНБ КР обоснованно и в рамках своих полномочий проведена проверка по фактам разжигания межрегиональной вражды и розни. При этом каких-либо разъяснений относительно публикации негативных материалов в отношении Президента Кыргызской Республики в ответе Генеральной прокуратуры не содержится. В этом можно убедиться, ознакомившись с содержанием ответного письма Генеральной прокуратуры, которое имеется в ссылках этих материалов.
Таким образом, в вышеуказанных публикациях представлена искаженная интерпретация, с вынесением в заголовки утверждений, не соответствующих логике и содержанию официального письма.

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