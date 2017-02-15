В правительстве КР обсудили вопросы регистрации автотранспортных средств

15 февраля 2017, 17:25 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по вопросу регистрации автотранспортных средств из третьих стран (не из стран ЕАЭС) в соответствии с постановлением Правительства КР "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства КР" от 27 декабря 2016 года № 704. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава Правительства напомнил, что переходный период, установленный для технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" завершился 12 февраля 2017 года.

Заместитель председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве КР Кумушбек Шамканов подчеркнул, что на сегодняшний день не наблюдается ажиотажа. Количество зарегистрированных транспортных средств за эти дни составило 9 штук.

"Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС производит первичную регистрацию автомобилей и согласно положению, выдает временный технический талон и государственные номерные знаки", - сказал Кумушбек Шамканов. Он добавил, что эта процедура будет действовать до момента запуска соответствующей лаборатории. По данным Министерства экономики, лаборатория будет запущена в течении одного месяца.

Глава правительства поручил провести инвентаризацию всех вступающих в силу документов и технических регламентов в рамках ЕАЭС, для своевременного оповещения населения. Министерству экономики поручено ускорить работы по запуску лаборатории, которая будет заниматься выдачей соответствующих свидетельств на автотранспортные средства.