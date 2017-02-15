Состав делегации, сопровождающей Атамбаева в Бельгию и Германию

15 февраля 2017, 16:47 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Евросоюз.

В рамках визита в Бельгию глава государства посетит институт Евросоюза, во время визита в Германию примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

В официальную делегацию вошли:

— президент Алмазбек Атамбаев;

— министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев;

— заведующий отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева;

— посол КР в Бельгии, постоянный представитель КР при Комиссии Европейских сообществ в городе Брюссель Асеин Исаев;

— посол КР в Германии Эринес Оторбаев;

— советник президента Калыкбек Султанов;

— руководитель управделами аппарата президента и правительства Туруспек Коеналиев;

— полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев.

В рамках визита ожидается, что делегация встретится с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини, планируется встреча с председателем Европейского совета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и королем Бельгии Филиппом.

17 февраля в Мюнхене Атамбаев проведет встречу с основателем Института "Открытое общество" Джорджем Соросом, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сессия "Трансатлантические отношения, международный порядок". Кроме того, запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.