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Состав делегации, сопровождающей Атамбаева в Бельгию и Германию

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sostav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410292-ru.html

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Делегация Кыргызстана, сопровождающая А.Атамбаева в Бельгию и Германию

15 февраля 2017, 16:47       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Евросоюз.
В рамках визита в Бельгию глава государства посетит институт Евросоюза, во время визита в Германию примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
В официальную делегацию вошли:
— президент Алмазбек Атамбаев;
— министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев;
— заведующий отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева;
— посол КР в Бельгии, постоянный представитель КР при Комиссии Европейских сообществ в городе Брюссель Асеин Исаев;
— посол КР в Германии Эринес Оторбаев;
— советник президента Калыкбек Султанов;
— руководитель управделами аппарата президента и правительства Туруспек Коеналиев;
— полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев.
В рамках визита ожидается, что делегация встретится с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини, планируется встреча с председателем Европейского совета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и королем Бельгии Филиппом.
17 февраля в Мюнхене Атамбаев проведет встречу с основателем Института "Открытое общество" Джорджем Соросом, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сессия "Трансатлантические отношения, международный порядок". Кроме того, запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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