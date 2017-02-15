Детей из школы, где обвалилась крыша, будут возить в соседнюю школу

15 февраля 2017, 16:53 Комментарии

Учащимся средней школы №18 им. К.Чокоева в селе Котормо Токтогульского района Джалал-Абадской области, в которой обвалилась кровля крыши, будет отвозить в ближайшую школу, сообщают в пресс-служба Минобразования.

По информации Токтогульского районного отдела образования, в средней школе №18 имени К.Чокоева 14 февраля из-за обильного снегопада обвалилась кровля крыши, на стенах образовались трещины.

"В связи с этим 15 февраля в школе отменены уроки. Министр образования Гульмира Кудайбердиева выехала на место для изучения сотрудников районного отдела образования, на место выезжали представители райгосадминистрации, и сотрудники МЧС. В школе им. К.Чокоева обучаются 342 ученика. Сейчас прорабатывается подвох детей в близлежащую школу", – говорится в сообщении.

В 2015 году в селе Котормо начато, но не завершено строительство новой школы. Министерство образования внесло предложение о включении строящейся школы в перечень объектов строительства на 2017 год.