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Детей из школы, где обвалилась крыша, будут возить в соседнюю школу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/detej-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410291-ru.html

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15 февраля 2017, 16:53       Комментарии

Учащимся средней школы №18 им. К.Чокоева в селе Котормо Токтогульского района Джалал-Абадской области, в которой обвалилась кровля крыши, будет отвозить в ближайшую школу, сообщают в пресс-служба Минобразования.
По информации Токтогульского районного отдела образования, в средней школе №18 имени К.Чокоева 14 февраля из-за обильного снегопада обвалилась кровля крыши, на стенах образовались трещины.
"В связи с этим 15 февраля в школе отменены уроки. Министр образования Гульмира Кудайбердиева выехала на место для изучения сотрудников районного отдела образования, на место выезжали представители райгосадминистрации, и сотрудники МЧС. В школе им. К.Чокоева обучаются 342 ученика. Сейчас прорабатывается подвох детей в близлежащую школу", – говорится в сообщении.
В 2015 году в селе Котормо начато, но не завершено строительство новой школы. Министерство образования внесло предложение о включении строящейся школы в перечень объектов строительства на 2017 год.

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