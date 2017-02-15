Генеральная прокуратура дала пояснения по поводу приглашения Текебаева

15 февраля 2017, 16:56 Комментарии

В Генеральной прокуратуре КР редакции K-News объяснили, зачем был приглашен лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев.

Как рассказали в ведомстве, политика пригласили для дачи пояснений по поводу его заявлений о якобы найденных им на Кипре материалах по имуществу главы государства Алмазбека Атамбаева.

"Нами проводится проверка по ранее размещенному в СМИ заявлению Омурбека Текебаева. Он был приглашен нами только для дачи пояснений по данному вопросу", − прокомментировали в ведомстве.

Напомним, Текебаев заявил о том, что ездил на Кипр, где встречался со многими людьми и нашел материалы об имуществе президента Алмазбека Атамбаева на острове. Отдельные СМИ Кыргызстана писали о "тайной поездке" на Кипр, где он якобы "встретился с Садыром Жапаровым и ищет поддержки от Бакиевых". Однако сам Текебаев эту информацию опроверг. Позже турецкие СМИ сообщили, что лидер партии "Ата Мекен" встречался на Кипре с экс-президентом Курманбеком Бакиевым.