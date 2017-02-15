В Чаткальском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада

15 февраля 2017, 16:46 Комментарии

В связи с не прекращающимся снегопадом и превышенной нормой выпавших осадков глава Чаткалского района ввел режим чрезвычайной ситуации в айыльных округах Чаткал и Канышкыя.

До прояснения погодных условий автодороги Ала-Бука - Жаны-Базар - Кировка и Красная Горка - Ак-Таш временно закрыты, на 38-м и 105-м километре установлены посты и включены дополнительно спасатели.

С 15 февраля закрыты учреждения школьного и дошкольного образования.

Для предотвращения возникновения ЧС и в связи с ожидаемыми осадками силы и средства гражданской защиты приведены на высокий уровень готовности.

Поручено также начальнику ДЭП № 27 для проведения очистительных работ автодорог в результате схода снежных лавин и снегопада привести в готовность технику и при необходимости выехать для проведения очистки автодорог.

Главам айыльных округов Чаткал и Канышкыя организовать работу по предотвращению разрушения крыши жилых домов и учреждений, оказать содействие по очистке крыш от снега и провести среди населения разъяснительные работы.

Для проведения разъяснительных работ среди населения, чьи дома находятся на лавиноопасном участке, о необходимости переезда к родственникам было возложено на глав вышеуказанных айыльных аймаков и глав сел.