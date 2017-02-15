Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Состав делегации, сопровождающей Атамбаева в Бельгию и ГерманиюСостав делегации, сопровождающей Атамбаева в Бельгию и ГерманиюТроих заместителей командующего Нацгвардией освободили от должностиТроих заместителей командующего Нацгвардией освободили от должности

В Чаткальском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355451_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410287-ru.html

Похожие новости

В селе Котормо из-за снегопада обрушилась крыша школы

Ряд депутатов против введения аккредитации для НКО и НПО, оказывающих социальные услуги

В Токтогульском районе крыша школы не выдержала тяжести снега и обвалилась

Штормовое предупреждение: по Кыргызстану местами обильный снегопад и похолодание

Нарынская область. Обильный снегопад обрушил крыши домов

15 февраля 2017, 16:46       Комментарии

В связи с не прекращающимся снегопадом и превышенной нормой выпавших осадков глава Чаткалского района ввел режим чрезвычайной ситуации в айыльных округах Чаткал и Канышкыя.
До прояснения погодных условий автодороги Ала-Бука - Жаны-Базар - Кировка и Красная Горка - Ак-Таш временно закрыты, на 38-м и 105-м километре установлены посты и включены дополнительно спасатели.
С 15 февраля закрыты учреждения школьного и дошкольного образования.
Для предотвращения возникновения ЧС и в связи с ожидаемыми осадками силы и средства гражданской защиты приведены на высокий уровень готовности.
Поручено также начальнику ДЭП № 27 для проведения очистительных работ автодорог в результате схода снежных лавин и снегопада привести в готовность технику и при необходимости выехать для проведения очистки автодорог.
Главам айыльных округов Чаткал и Канышкыя организовать работу по предотвращению разрушения крыши жилых домов и учреждений, оказать содействие по очистке крыш от снега и провести среди населения разъяснительные работы.
Для проведения разъяснительных работ среди населения, чьи дома находятся на лавиноопасном участке, о необходимости переезда к родственникам было возложено на глав вышеуказанных айыльных аймаков и глав сел.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум