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Казакпаев: Не надо бояться привлечь Текебаева к ответственности

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355440_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410285-ru.html

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"Самый привлекательный преступник США" дебютировал на Неделе моды

15 февраля 2017, 17:02       Комментарии

О причастности Омурбека Текебаева и членов партии "Ата Мекен" к мародерствам во время апрельской революции говорят давно, но дальше разговоров, обвинений и следственных действий дело так и не сдвинулось. Информация о том, что находится в собственности главного социалиста, его супруги и родственников, то и дело всплывает в интернете и вызывает много вопросов.
О точках над "i" в этом деле и уголовной ответственности в интервью рассказал политолог Марат Казакпаев.
- По сей день не умолкает информация о мародерствах после апрельской революции. Многие открыто говорят, что некоторые члены партии "Ата Мекен" причастны к мародерству. Что вы можете сказать по этому поводу?
- Что касается мародерства, давно в свет идет эта информация. Подозревают лидера партии "Ата Мекен" Текебаева и четырех ее членов. На самом деле здесь надо поставить точку над "i" - был ли факт мародерства со стороны лидера "Ата Мекена" и его коллег или не было. Это, мне кажется, было бы более справедливо.
- Стоит обратить внимание на то, что после 2010 года Омурбек Текебаев очень сильно обогатился. Ярким свидетельством этому может служить наличие у него многочисленных домов, заведений, земельных участков, о которых не раз говорилось в прессе. Откуда у депутата такие средства, если, как он утверждает, не имеет отношения к мародерству и всю жизнь проработал народным представителем?
- Это на самом деле большой вопрос. Он относится как к Текебаеву, так и к функционерам его партии. Мы все знаем, какое было у них имущество до апрельских событий и какое стало после них - они на самом деле разбогатели. Это тоже большой вопрос к следствию, это все лежит в одной плоскости. Об этом же говорил президент на своей последней пресс-конференции в декабре.
- А если подтвердится, что члены партии "Ата Мекен" действительно участвовали в мародерстве, какое их ждет наказание?
- Если депутатская комиссия даст политическую оценку и даст добро, то после этого правоохранительные органы расследуют это дело уже полностью - и Генеральная прокуратура, и ГКНБ и т. д. Это уголовное наказание, там же очень большие хищения. Это касается и Бакиевского имущества. Мы прекрасно знаем, как поджигали дома в Теите и так далее. И естественно, за это уголовное наказание должно быть, несмотря ни на какие лица. Не надо бояться Текебаева.
Мне кажется, сейчас есть какие-то факты и они озвучиваются, поэтому надо дать возможность правоохранительным органам провести расследование. Так же, как в случае с "Мегакомом", Белизгейтом - там ведь тоже замешаны атамекеновцы. Надо, чтобы народу сказали, был ли факт мародерства со стороны "Ата Мекена" или не было. Вот и всё.

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