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В селе Котормо из-за снегопада обрушилась крыша школы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355457_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410284-ru.html

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Штормовое предупреждение: по Кыргызстану местами обильный снегопад и похолодание

15 февраля 2017, 17:03       Комментарии

Учащихся средней школы № 18 в селе Котормо Джалал-Абадской области из-за обрушившейся крыши будут возить в ближайшую школу. Об этом сообщает Министерство образования и науки КР.
По информации ведомства, 14 февраля из-за сильного снегопада в школе обвалилась кровля крыши, на стенах появились трещины. Сегодня в школе отменены уроки. На место отправлены представитель районного отдела образования и сотрудники МЧС.
Всего в школе обучалось 342 ребенка.
В Минобразования уточнили, что местные власти в настоящий момент ищут варианты доставки детей в соседнюю школу. Когда дети смогут вновь вернуться к обучению, точно неизвестно.
"В 2015 году в селе Котормо было начато, но не завершено строительство новой школы. Министерство образования и науки внесло предложение о включении строящейся школы в перечень объектов строительства на 2017 год", - сообщают в ведомстве.

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