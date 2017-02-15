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Ответственным секретарем Нацкомиссии КР по делам ЮНЕСКО назначена Сабира Солтонгельдиева

Источник:
http://kabar.kg/news/otvetstve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410283-ru.html

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Президент подписал указы о новых назначениях в диппредставительствах

15 февраля 2017, 16:38       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому Солтонгельдиева Сабира Самидиновна назначена ответственным секретарем Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Другим распоряжением главы государства Эльнура Корчуева освобождена от должности ответственного секретаря Нацкомиссии КР по делам ЮНЕСКО.

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