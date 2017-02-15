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Мэрия Бишкека наводит порядок вокруг Ошского рынка

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410282-ru.html

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В Бишкеке прошел митинг-реквием в честь вывода войск из Афганистана

15 февраля 2017, 16:54       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Муниципальной администрацией по административному Ленинскому району мэрии города Бишкек совместно с ГУВД столицы, районного управления внутренних дел и фискальными органами, проводит широкомасштабный рейд по выявлению и ликвидации стихийной торговли, а также незаконной деятельности хозяйствующих субъектов вблизи Ошского рынка в квадрате улиц Рыскулова, Бейшеналиева, Московская и Павлова.
Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, рейд проводится в целях обеспечения безопасности граждан, предотвращение правонарушений, пресечения преступности и ликвидации стихийной торговли.
Ведутся работы по проверке гостиниц, саун, торговых точек, незаконно организованных стоянок междугородних маршрутных такси. По выявленным нарушениям составляются административные протоколы с дальнейшей передачей материалов в суд.
Сотрудниками милиции проводятся работы по задержанию лиц нарушающих общественный порядок (лица оказывающие интим услуги и т.д.).
В ходе рейда было демонтировано более 50 незаконно установленных рекламных объектов (штендеры, плакаты и т.д.). Проверено 137 жилых домов, из них было установлено, что в 27 домах организованы посуточные гостиницы. В отдельных гостиницах было выявлено 10 девушек, оказывающих коммерческие интим услуги.
Сотрудниками УВД Ленинского района были задержаны 21 человек, у которых при себе не было документов и удостоверения личности. В отношении них составлены протоколы согласно ст. 387 Кодекса об административной ответственности.
Проведена соответствующая работа по междугородним маршрутным такси, которые организовывали стихийные стоянки. Налоговыми органами осуществляется проверка наличие патента, и составляются административные протоколы.
Подобные мероприятия будут проводиться регулярно.

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