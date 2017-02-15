Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Казакпаев: Не надо бояться привлечь Текебаева к ответственностиКазакпаев: Не надо бояться привлечь Текебаева к ответственностиТоробаев: Не удивлюсь, если поднимется вопрос о выходе КР из ЕАЭСТоробаев: Не удивлюсь, если поднимется вопрос о выходе КР из ЕАЭС

Освобождены от занимаемых должностей заместители командующего Нацгвардией КР

Источник:
http://kabar.kg/news/osvobozhd...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410281-ru.html

Похожие новости

Троих заместителей командующего Нацгвардией освободили от должности

Исламбек Кенжекулов освобожден от должности заместителя командующего Нацгвардии

Айбек Жумабаев освобожден от должности замкомандующего Нацгвардии

Мирбек Имаев освобожден от должности первого заместителя командующего – начальника Главного штаба Нацгвардии

Эльнура Корчуева освобождена от должности ответственного секретаря Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО

15 февраля 2017, 17:00       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал распоряжения, согласно которым освобождены от занимаемых должностей заместители командующего Национальной гвардией КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Так согласно распоряжениям в связи с изменением организационно-штатной структуры Национальной гвардии Вооруженных сил КР освобождены:
- Мирбек Имаев от должности первого заместителя командующего – начальника Главного штаба Нацгвардии КР;
- Исламбек Кенжекулов от должности заместителя командующего Нацгвардии КР;
- Айбек Жумабаев освобожден от должности заместителя командующего Нацгвардии КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум