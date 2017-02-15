Освобождены от занимаемых должностей заместители командующего Нацгвардией КР

15 февраля 2017, 17:00 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал распоряжения, согласно которым освобождены от занимаемых должностей заместители командующего Национальной гвардией КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Так согласно распоряжениям в связи с изменением организационно-штатной структуры Национальной гвардии Вооруженных сил КР освобождены:

- Мирбек Имаев от должности первого заместителя командующего – начальника Главного штаба Нацгвардии КР;

- Исламбек Кенжекулов от должности заместителя командующего Нацгвардии КР;

- Айбек Жумабаев освобожден от должности заместителя командующего Нацгвардии КР.