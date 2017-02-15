Атамбаев отправился с рабочим визитом в Бельгию, посетит и Мюнхен

15 февраля 2017, 16:53 Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 15 февраля, вылетел с рабочим визитом в Бельгию, сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Атамбаев проведет двусторонние встречи с королем Бельгии Филиппом, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.

По итогам встреч запланировано подписание двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом по ключевым направлениям.

Далее Атамбаев посетит с рабочим визитом Мюнхен (Германия), где примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

На полях конференции президент встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений между Кыргызстаном и Германией, а также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.