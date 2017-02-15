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Мэрия Бишкека наводит порядок вокруг Ошского рынкаМэрия Бишкека наводит порядок вокруг Ошского рынкаСостав делегации, сопровождающей Атамбаева в Бельгию и ГерманиюСостав делегации, сопровождающей Атамбаева в Бельгию и Германию

Атамбаев отправился с рабочим визитом в Бельгию, посетит и Мюнхен

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410280-ru.html

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Делегация Кыргызстана, сопровождающая А.Атамбаева в Бельгию и Германию

15 февраля 2017, 16:53       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 15 февраля, вылетел с рабочим визитом в Бельгию, сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках визита Атамбаев проведет двусторонние встречи с королем Бельгии Филиппом, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.
По итогам встреч запланировано подписание двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом по ключевым направлениям.
Далее Атамбаев посетит с рабочим визитом Мюнхен (Германия), где примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности.
На полях конференции президент встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений между Кыргызстаном и Германией, а также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

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