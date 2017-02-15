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Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Бельгию

Источник:
http://knews.kg/2017/02/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410272-ru.html

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15 февраля 2017, 16:40       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел с официальным визитом в Королевство Бельгия с посещением институтов Евросоюза.
Как отмечается, встречать главу государства будет чрезвычайный посол Кыргызстана в Бельгии Асеин Исаев.
Атамбаев проведет встречи с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
Кроме того, глава государства проведет встречу тет-а-тет с королем Бельгии Филиппом.
17 февраля Атамбаев вылетит в Германию для участия в Мюнхенской конференции, где также проведет встречу с канцлером Ангелой Меркель.

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