Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Бельгию

15 февраля 2017, 16:40 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел с официальным визитом в Королевство Бельгия с посещением институтов Евросоюза.

Как отмечается, встречать главу государства будет чрезвычайный посол Кыргызстана в Бельгии Асеин Исаев.

Атамбаев проведет встречи с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Кроме того, глава государства проведет встречу тет-а-тет с королем Бельгии Филиппом.

17 февраля Атамбаев вылетит в Германию для участия в Мюнхенской конференции, где также проведет встречу с канцлером Ангелой Меркель.