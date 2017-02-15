Вояж на Кипр. Следы Текебаева ведут к Аблязову?

15 февраля 2017, 16:24 Комментарии

Неожиданный поворот обретает история с тайным вояжем Омурбека Текебаева на Кипр. Главный социалист неспроста пытался скрыть факт своего турне. Появились предположения, что он отправился на далекий остров не для того, чтобы побеседовать с доверенными лицами Бакиева, он мог встретиться с опальным казахским миллиардером Аблязовым.

Было бы слишком просто, если бы Текебаев слетал на Кипр, чтобы встретиться с кем-то из приближенных Бакиева и провести с ними переговоры о финансировании неких акций, чтобы весной попытаться раскачать митинговые страсти в Кыргызстане. Доверенные лица беглого президента вряд ли доверили бы лидеру "Ата Мекена" организацию неких важных мероприятий, а тем более деньги. После истории с офшором в Белизе Текебаев сам себя посадил на крючок, его судьба висит на волоске и он вынужден исполнять любую волю Бакиевых.

Достаточно одного слова Максима Бакиева или Алексея Елисеева - и вся атамекеновская компания переберется из депутатских кресел в места не столь отдаленные. Многозначительное молчание раскоронованного принца и его компаньонов говорит о многом. Они в раздумьях, использовать Текебаева как марионетку либо слить его ввиду многочисленных проколов и бесполезности. Случайно всплывший где-нибудь документ об афере с MegaCom - и все. Как говоряn в Венеции, финита ля комедия! Так что Бакиевым встречаться с Текебаевым, и тем более решать с ним какие-то вопросы, абсолютно ни к чему.

Помнится, главный атамекеновец поначалу вообще отрицал факт поездки на Кипр. Поэтому вряд ли он встречался с кем-то из депутатов Европарламента. Если бы это было так, то Текебаев постарался бы распиарить такие важные контакты. Неожиданная и неоднозначная информация о кипрском турне социалиста пришла из соседнего Казахстана. Там в околополитических кругах всерьез обсуждают возможность встречи Текебаева с опальным казахстанским миллиардером Мухтаром Аблязовым. Экспертное сообщество полагает, что рандеву между этими одиозными деятелями как раз и состоялось на днях на Кипре.

Если это так, то это в корне меняет дело. Лидер "Ата Мекена" после 2005 года активно искал выходы на казахстанского банкира, который в то время уже скрывался в Лондоне. Тогда оказавшийся в опале у Назарбаева миллиардер как раз строил свою медиаимперию в Кыргызстане. Базой стал спутниковый телеканал "K+" и информационный сайт Stan, которые развернули широкую пропагандисткою работу по дискредитации официальной Астаны.

Головные офисы этих СМИ находились в Бишкеке, а региональные представительства - во всех столицах Центральной Азии. Так создавался плацдарм для наступления на позиции Назарбаева. И как раз в тот период Текебаев пытался наладить прямой канал связи с Аблязовым. И это у него, видимо, получилось.

В середине декабря вышедший на свободу из французской тюрьмы бывший владелец казахстанского "БТА-банка" Мухтар Аблязов в интервью газете Liberation (Франция) признался, что в 2005 году спонсировал революцию в Кыргызстане.

"Я финансировал там оппозицию, чтобы способствовать падению режима в Кыргызстане. Это было важно для меня, чтобы в одной из постсоветских республик начались демократические процессы, и они смогли провести правильные реформы, которые стали бы примером для Казахстана", - заявил Аблязов журналистам.

Политические заявления диссидента недвусмысленно указывают на то, что он не отказался от планов вернуться на родину и провести там "правильные реформы". По наблюдениям Аблязова в социальных сетях, в Казахстане накопился большой протестный потенциал.

"Эта масса людей должна консолидировать всех недовольных. Они должны организоваться. У нас есть много сторонников в стране", - подчеркнул Аблязов в том же интервью Liberation.

По его прогнозу, через три года под воздействием недовольных людей Казахстан откажется от президентской формы правления и станет парламентской республикой.

Несомненно, Аблязов и Текебаев представляют друг для друга определенный взаимный интерес. Для опального казахстанского миллиардера Кыргызстан представляет интерес как точка опоры, где можно сосредоточить ресурсы и откуда можно начать революционный поход. Это для опального миллиардера единственный вариант, так как в России, Узбекистане или Туркмении, с которыми Казахстан тоже имеет общую границу, никто из представителей истеблишмента иметь дела с Аблязовым однозначно не будет.

А вот насчет того, чтобы профинансировать некую авантюру с приведением к власти в Кыргызстане лояльного режима, казахстанский миллиардер может попытаться. Есть, конечно, большой риск, что вложения в Текебаева себя не оправдают. Но когда опыт финансирования оппозиции и удачного свержения власти уже имеется, то почему бы не попробовать еще раз?

Так что версии и прогнозы, обсуждаемые экспертным сообществом в Казахстане, заслуживают того, чтобы к ним отнеслись внимательно. В год подготовки к президентским выборам, когда должна произойти передача власти в Кыргызстане, необходимо отслеживать все потенциальные факторы нестабильности и источники угрозы государственной безопасности.