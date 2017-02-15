В марте в Ош поступят 23 новых троллейбуса из России, водить которые будут женщины

15 февраля 2017, 16:22 Комментарии

Ош, 15 февраля /Ерлан Тургунбаев - Кабар/. В марте в город Ош планируется поступление 23 новых троллейбусов из Саратовской области Российской Федерации. Об этом сообщили в мэрии города Ош.

По новому проекту планируется взять на работу в качестве водителей троллейбусов 14 женщин из города Ош.

На данный момент из города Бишкек прибыли два соответствующих специалиста, которые проводят теоретические и практические обучения 14 женщинам из города Ош. После 45 дней обучения женщины сдадут экзамены, после чего прошедшие экзамены получат лицензию на вождение данным автотранспортным средством. Затем в течение трех месяцев под руководством опытных водителей будут проходить практику, после чего женщины-водители будут самостоятельно водить троллейбусы.

В мэрии считают, что женщины-водители общественного транспорта улучшат культуру вождения в городе. Европейский Банк Развития выделил на покупку 23 новых троллейбусов 3 млн 100 тысяч евро.