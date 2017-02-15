Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сабира Солтонгельдиева назначена ответственным секретарем Нацкомиссии КР по делам ЮНЕСКОСабира Солтонгельдиева назначена ответственным секретарем Нацкомиссии КР по делам ЮНЕСКОМирбек Имаев освобожден от должности первого заместителя командующего – начальника Главного штаба НацгвардииМирбек Имаев освобожден от должности первого заместителя командующего – начальника Главного штаба Нацгвардии

Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Бельгию

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410267-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане в 2016 году выдали более 583 тыс. паспортов

Атамбаев отправился с рабочим визитом в Бельгию, посетит и Мюнхен

Состав делегации, сопровождающей Атамбаева в Бельгию и Германию

Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Бельгию

Президент уволил ответсекретаря Нацкомиссии КР по делам ЮНЕСКО

15 февраля 2017, 16:36       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Брюссель, Бельгия.
В ходе визита глава государства посетит штаб-квартиру Евросоюза и встретится с рядом руководителей Институтов Европейского союза. Также состоится двусторонняя встреча с королём Бельгии.
Во время визита А.Атамбаева будет подписано два документа о финансировании второго этапа проекта по реформированию судебной системы в сумме 13 млн евро и выделение средств со стороны ЕС для улучшения регионов Кыргызстана в общей сумме 72 млн евро.
Кроме этого, А.Атамбаев посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля.
Также запланирована двусторонняя встреча Президент Кыргызстана с канцлером германии Ангелой Меркель. Кроме этого, А.Атамбаев встретится с основателем "Фонда Сорос" Джорджом Соросом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум