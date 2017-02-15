Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Бельгию

15 февраля 2017, 16:36 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Брюссель, Бельгия.

В ходе визита глава государства посетит штаб-квартиру Евросоюза и встретится с рядом руководителей Институтов Европейского союза. Также состоится двусторонняя встреча с королём Бельгии.

Во время визита А.Атамбаева будет подписано два документа о финансировании второго этапа проекта по реформированию судебной системы в сумме 13 млн евро и выделение средств со стороны ЕС для улучшения регионов Кыргызстана в общей сумме 72 млн евро.

Кроме этого, А.Атамбаев посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля.

Также запланирована двусторонняя встреча Президент Кыргызстана с канцлером германии Ангелой Меркель. Кроме этого, А.Атамбаев встретится с основателем "Фонда Сорос" Джорджом Соросом.