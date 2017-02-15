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Страны ЕАЭС и Королевство Камбоджа готовы наращивать масштабы экономического сотрудничестваСтраны ЕАЭС и Королевство Камбоджа готовы наращивать масштабы экономического сотрудничестваЗапрет курения в кафе: что нужно знать о законопроекте курящим и не толькоЗапрет курения в кафе: что нужно знать о законопроекте курящим и не только

Состоялось заседание совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и правительством Королевства Камбоджа

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sostoialo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410266-ru.html

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Страны ЕАЭС и Королевство Камбоджа готовы наращивать масштабы экономического сотрудничества

15 февраля 2017, 16:16       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая и государственный секретарь Министерства торговли Камбоджи Текерес Камранг провели 13 февраля в Пномпене первое заседание совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и правительством Королевства Камбоджа.
В заседании приняли участие представители профильных департаментов Евразийской экономической комиссии, государственных органов и бизнес-ассоциаций Камбоджи, а также стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Татьяна Валовая выступила с развернутой презентацией о ЕАЭС и деятельности Комиссии, рассказала о возможных путях развития торгово-экономических связей между странами Союза и Камбоджей, а также предложила камбоджийским партнерам сформулировать перечень приоритетных вопросов сотрудничества и перспективных совместных проектов для проработки Комиссией с государствами-членами.
Члены делегации ЕЭК представили основные направления деятельности Комиссии в сферах торговли и инвестиций, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, технического регулирования, таможенного администрирования, промышленности и энергетики. Участники заседания также обменялись информацией о правовом регулировании в области интеллектуальной собственности.
Татьяна Валовая приветствовала готовность камбоджийских деловых кругов расширять контакты с бизнес-сообществом ЕАЭС и призвала партнеров к участию в крупных экономических форумах, проходящих в странах Союза в этом году.
Сопредседатели рабочей группы – Татьяна Валовая и Текерес Камранг – выразили удовлетворение развитием взаимодействия между ЕЭК и правительством Камбоджи. "Наш товарооборот пока не сбалансирован. Странам Союза есть что предложить Камбодже, и мы призываем камбоджийских партнеров обозначить сферы интересов на нашем рынке. Надо наметить точки приложения совместных усилий и провести масштабную, интересную работу по раскрытию потенциала торгово-экономических связей между ЕАЭС и Королевством Камбоджа", – заявила министр ЕЭК.
Справка
17 мая 2016 года в Москве подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и правительством Камбоджи. В целях реализации этого документа создана совместная рабочая группа ЕЭК – правительство Камбоджи, первое заседание которой министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая провела 13 февраля 2017 года в Пномпене.
Пресс-служба ЕЭК

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